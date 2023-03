(video ) ରାମନବମୀରେ ତେଜିଲା ହିଂସା ; ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଁ, ଜଳିଲା ଗାଡି , ବିଭିନ୍ନସ୍ଥାନରେ ପଥରମାଡ..

କୋଲକତା : ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେଉଁଠି ପଥର ମାଡ ହୋଇଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳିଛି । ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ପଥର ମାଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିଆଁ ଜଳିଛି । ଅନେକ ଗାଡି ଜଳି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏହି ହିଂସା ଖବର ଆସିଛି । ସେଠାରେ ହାୱଡାରେ ଏକ ରାମ ନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହିଂସା ହୋଇଥିଲା। ହିଂସା ହେବାର କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଭିଡିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଠାରେ ଅନେକ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଏହା ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ।

#WATCH | West Bengal: Ruckus during 'Rama Navami' procession in Howrah; vehicles torched. Police personnel on the spot. pic.twitter.com/RFQDkPxW89

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ , ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରର ଫତେପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନେ ଏହା ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏହା ଉପରେ ପଥର ଫିଙ୍ଗି ହୋଇଥିଲା। ପଥର ଫିଙ୍ଗିବାର କିଛି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

Gujarat | Stone pelting occurred during another 'Rama Navami Shobha Yatra' in Vadodara. Police personnel are deployed on the spot. https://t.co/tcTyFN5QY7 pic.twitter.com/DxFMpHPUa9

— ANI (@ANI) March 30, 2023