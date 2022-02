ଶେଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା: ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି- ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି

କୋଲକାତା: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଥିବା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୋରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡିଛି । ବହୁ ଦିନ ପରେ ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୪୧ ବଲରୁ ୫୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ । ୭ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହିତ ୨୦୨୨ର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କୋହଲି ।

Virat Kohli at it from the word go. Brings up a fine FIFTY off 39 deliveries 💪💪

This is his 30th in T20Is.

Live – https://t.co/vJtANowUFr #INDvWI @Paytm pic.twitter.com/PNnX5zGXbS

— BCCI (@BCCI) February 18, 2022