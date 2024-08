(Video) ବାଂଲାଦେଶ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହେଲେ ବିରାଟ: ଖୁବ ମସ୍ତିରେ ନାଚିଲେ କୋହଲି!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ୩ ଦିନରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଜାରି ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଶେଖ୍ ହସୀନା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥମୁନି ହିଂସା । ବିପକ୍ଷୀ ଦଳର ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ସଡ଼କରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି । କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଭିଡିଓରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ସଡ଼କରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଭିଡିଓରେରୋୟଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୁରୁର କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି । ଭିହିଓର କ୍ୟାପ୍ସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, କିଙ୍ଗ କୋହଲି ବାଂଲାଦେଶ ସଡ଼କରେ ଓହ୍ଲାଇ ଖୁବ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଭିଡଇଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସୀନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ।

