ଦୀପାବଳି ସପିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି: ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ୟୁପିଆଇ କାରବାରରେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ପ୍ରଥମ ଟି -୨୦ ମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ ଇନିଂସ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଋବିବାର ସକାଳ ୯ ଟାରୁ ମାଧ୍ୟାନ ୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ ସପିଂ ବେଶ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ପରେ ମ୍ୟାଚ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା କାରବାର ସେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।

ଏହି ଧାରା ଏତିକିରେ ଅଟକି ନଥିଲା, ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ ରୁ ୬ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାକ୍ସ ଲାଇଫର ମୁଖ୍ୟ ବିନିଯୋଗ ଅଧିକାରୀ ମିହିର ଭୋରା ଟ୍ୱିଟରରେ ଏହି ଗ୍ରାଫକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାଫରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଅପରାହ୍ନ ୫ ଟା ପରେ ଏକ ସମୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲା।

#ViratKohli stopped #India shopping yesterday!!

UPI transactions from 9 a.m. yesterday till evening – as the match became interesting, online shopping stopped – and sharp rebound after the match! #HappyDiwali #indiavspak #ViratKohli𓃵 #Pakistan pic.twitter.com/5yTHLCLScM

— Mihir Vora (@theMihirV) October 24, 2022