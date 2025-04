(Video) ବିରାଟଙ୍କୁ ଏ କଣ ହେଲା..ଖେଳ ମଝିରେ କୋହଲିଙ୍କ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଚେକ୍ କଲେ ସଞ୍ଜୁ, ଫ୍ୟାନ୍ସ କହିଲେ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚିନ୍ତାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ରବିବାର ଜୟପୁରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଆରସିବି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଭୟ ଦେଖାଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସର ୧୫ତମ ଓଭରରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲି ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ପୂର୍ବତନ ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ତାଙ୍କ ୱିକେଟକିପିଂ ଗ୍ଲୋଭସ୍ ଖୋଲି ତାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ଅଛି ।

ତେବେ ଖେଲ ମଝିରେ “ହାର୍ଟବିଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନା(ମୋ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଯାଞ୍ଚ କର),” ଷ୍ଟମ୍ପ ମାଇକରେ କୋହଲି କହୁଥିବା ଶୁଣାଗଲା। ଉତ୍ତରରେ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ କହିଲେ, “ଠିକ୍ ହେ। (ଠିକ୍ ଅଛି)।” ୧୫ତମ ଓଭରର ପରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ RCB ଆଉଟ୍ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ହୃଦ୍‌ରୋଗର ଇତିହାସ ନଥିବାରୁ, ପଡ଼ିଆରେ ଏପରି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ସେହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସେ 74 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୈଦାନରେ ଥିଲେ ।

ରବିବାର ଜୟପୁରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି 45 ବଲ୍ ପାଇଁ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ରହି 62 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।

ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲବରେ ବିରାଟ- ଏହି ସମୟରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ଶତକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ । ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏକମାତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତାରକା ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ୧୦୮ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

RCBର ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ବାଜି ମାରିଥିଲା । ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି ।

Kohli asking Sanju to check his heartbeat? What was this 😳 pic.twitter.com/2vodlZ4Tvf

— Aman (@AmanHasNoName_2) April 13, 2025