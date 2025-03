IPL 2025: ଅମ୍ପାୟାର ହେବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସାଥୀ ଫାଇନାଲ୍ ହିରୋ

ମୁମ୍ବାଇ: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ୨୦୦୮ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳରେ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଖେଳରେ ଏକ ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ଏପରି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଏବେ ଆଇପିଲ ୨୦୨୫ ରେ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।

ଏହି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ତନ୍ମୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏହି ସିଜନରେ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ ଆଇପିଏଲ’ରେ ପାଦ ଦେବେ।

ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆସି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୪୬ ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା କାରଣ ଭାରତ ୪୫.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ବୋଲରମାନେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ୨୫ ଓଭରର ଖେଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୧୦୩/୮ ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତ ୧୨ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି, ଯାହାକୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (UPCA) ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

A true player never leaves the field—just changes the game.

Wishing Tanmay Srivastava the best as he dons a new hat with the same passion!#UPCA #IPL #UP #PrideOfUP pic.twitter.com/wrRoW31OG2

— UPCA (@UPCACricket) March 17, 2025