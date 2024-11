(Video) ମଜା ହେଲା ସଜା ! ବାଣ ଫୁଟାଇବା ବେଳେ କାରରେ ପସିଗଲା ଚିଙ୍ଗାରି, ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଦୌଡିଲା ବର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶହାରନପୁରରୁ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାହାଘର ପ୍ରୋସୋସନ ବେଳେ ଘଟିଲା ବଡ ଅଘଟଣ । କାର ସନରୁଫ ବାଟେ ଫାୟାର ଗନରେ ଆତଶବାଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା କାର୍ । ଏଠି ବାଣ ଫୁଟାଇବା ମଜା ଏକ ପ୍ରକାର ସଜା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି । ଚିଙ୍ଗାରି କାରରେ ପସିଯିବା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର ପ୍ରୋସେସନରେ ଉତ୍ତଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ।

ତେବେ କାରଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଦ୍ବାରା ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି । ତେବେ କାରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ କାରଟି ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ଗୁରୁତର ହୋଇନାହାନ୍ତି । ତେବେ ଗନ୍ଦେବଡାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ବର ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମଣା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଁକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର ଆଉ ଏକ ଗାଡିରେ କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇ ବିବାହ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

