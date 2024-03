(Video) Facebook-Instagram ଡାଉନ୍ ପରେ ପ୍ରଥମେ କ’ଣ କଲେ ୟୁଜର? ଟ୍ୱିଟରରେ ମିଳିଲା ସମାଧାନ… 

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଚାନକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ‘ଫେସବୁକ’ ଏବଂ ‘ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ’ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ପଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର ଏଥିରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରିନାହିଁ । ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ କ’ଣ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର?

me opening twitter to see if my phone is not broken, and facebook and messenger is just down #facebookdown pic.twitter.com/reuhmUnrDb

— winchester 🤍 (@alltoowin) March 5, 2024