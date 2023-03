ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ବୁର୍ଖାରେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି ! ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋକୁ

ଇସ୍ଲାମାବାଦ: ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ଚଖମା ଦେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ନେଇ ସୋମବାର ସକାଳେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ପଳାତକ ଘୋଷଣା ଦାବି କରିଥିଲେ । ହେଲେ କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରାର ହେଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା । ଏବେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଇମ୍ରାନ୍ କେମିତି ଫେରାର ହେଲେ ତାହା ଜଣାପଡିଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଫଟୋ ସେୟାର କରି ପାକିସ୍ତାନୀ ଲୋକମାନେ ମଜା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ରେହମ ଖାନ ଏହି ଫଟୋ ଉପରୁ ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଫଟୋ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର, କାରଣ ସେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ପରି ସମାନ ଦେଖିବାକୁ ।

I believe that is his youngest sister. They have an uncanny resemblance for sure. https://t.co/u8BxpUtXup

— Reham Khan (@RehamKhan1) March 6, 2023