(Video) କାହିଁକି ରାଗିଗଲେ ବିରାଟ? ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା, କମ୍ପିଲା Airport

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗାବା ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ର କରିବା ପରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । କିନ୍ତୁ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହଙ୍ଗାମା । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ଜଣେ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟର କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ରାଗ ଖୁବ ପାଖରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ପଡ଼ିଆରେ ବିରାଟଙ୍କ ଆଗ୍ରେସନ୍ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ନିଜର ଏହି ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।

ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଟ କାହିଁକି ରାଗିଲେ, ଏହାର କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଏବଂ ଭାମିକା-ଅକାୟଙ୍କ ସହ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି । ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲର ମହିଳା ରିପୋର୍ଟର ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ପତ୍ନୀ ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ବିରାଟ । କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟର କୋହଲିଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରାଟ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଯେକୌଣସି ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥଳରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଫଟୋ/ଭିଡିଓ ନେଇପାରିବେ । ତେବେ ଏ ନେଇ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବା ପରେ କୋହଲି ରାଗି ଯାଇଥିଲେ । ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ମିଡିଆ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର । କିନ୍ତୁ ରାଗିଯାଇ ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରାଇଭେସି ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ମୋ ଅନୁମତି ବିନା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।

Indian cricket superstar Virat Kohli has been involved in a fiery confrontation at Melbourne Airport. @theodrop has the details. https://t.co/5zYfOfGqUb #AUSvIND #7NEWS pic.twitter.com/uXqGzmMAJi

