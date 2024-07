ଅଲଗା ହେବେ କି ଅଭିଷେକ- ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଅଭିଷେକଙ୍କ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟ

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଡ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଓ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଠିକଠାକ ଚାଲି ନାହିଁ । ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଯୋଡିଙ୍କ ଅଲଗା ହେବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେବି ଚୁପ ଅଛନ୍ତି । ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇ ନାହାନ୍ତି । ନିକଟରେ ବଚ୍ଚନ ପରିବାର ଅନନ୍ତ- ରାଧିକାଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ସହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆରାଧ୍ୟା ନ ଥିଲେ । ପରେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ସେ ଆସିଥିଲେ । ଫଳରେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଲଗା ହେବା ଖବର ଆସିବା ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୁନିଅର ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ଏହି କପଲ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଏକାଠି ନଜର ଆସୁ ନାହାନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବି ଉଭୟ ଭଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏହାବାଦ ଅଭିଷେକ ନିକଟରେ ଏକ ତଲାକ ନାମକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ସିନେମା ପିଏସ-୨ ସିନେମା ଘରରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ସିନେମାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ପଣୀ କରିଥିଲେ ।

ଅଭିଷେକଙ୍କ ପୁରୁଣା ପୋଷ୍ଟରେ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସିନେମା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଆରାଧ୍ୟାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ । ଫଳରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅଭିଷେକ ଖପ୍ପା ଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ସେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି କଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଲୋଡା ନ ଥାଏ । ବିଶେଷକରି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବା କାମ ଉପରେ ସେ କେହି ନୁହଁ ।

Let her sign??? Sir, she certainly doesn’t need my permission to do anything. Especially something she loves.

— Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) April 29, 2023