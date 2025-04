(Video) ଚାରି ସେକେଣ୍ଡରେ ସାତ ଚାପୁଡ଼ା: ଟୋଲ୍ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ମହିଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାପୁରର ଛିଜାରସି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଚାରି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସାତ ଥର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ମହିଳା ଜଣକ ହଠାତ୍ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସହିତ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲେ ।

ଖବର ଅନୁସାରେ, ମହିଳାଜଣଙ୍କର FASTagରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ନଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ହରାଇ ସିଧା ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବାରମ୍ବାର ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗାଜିଆବାଦରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଶୁଳ୍କ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଟୋଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

Kalesh b/w a Lady and a Toll-Staff (A woman entered inside the toll booth and slapped the toll worker seven times in four seconds, Hapur UP)

pic.twitter.com/D6RiFkHNVE

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 14, 2025