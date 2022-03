ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ୁଥିଲେ ମହିଳା, ହଠାତ୍ ଘଟିଗଲା ଏମିତି… ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ । ଆଉ ଏହି ସବୁ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯିବାବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିନଥାନ୍ତି ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ । ତେବେ ପୁଣିଥରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲ୍ଲାରୀ ଷ୍ଟେସନର ଅଟେ । ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଏହି ଭିଡିତଓ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଭିଡିଓଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖର । ମହିଳା ଜଣକ ଗଡଗ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିସାରିଥିଲା ଆଉ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲେ । ସୌଭାଗ୍ୟବସତଃ ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ । ସେପଟେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ଏହି ସାହାସିକ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜର୍ସ । ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ନୂଆ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି । ତେଣୁ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର । ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

Another psgr in a hurry saved by Govt Rly Police. Lady rescued @ Bellary stn @ 4.30am 2day by cop Maruti when she slipped when brd Haripriya Exp 2 her hometown Gadag @XpressBengaluru @NewIndianXpress @KARailway @KannadaPrabha @AshwiniVaishnaw @deepolice12 @DgpKarnataka @GowriIps pic.twitter.com/skvWBDqdAE

— S. Lalitha (@Lolita_TNIE) March 1, 2022