(Video) ନାରୀ ସାଜିଲା ଦୁର୍ଗା! ୧୫ଟି ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସାହସୀ ମହିଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏପରିକି ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ଶୁଣାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସାହସିକତାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକସଙ୍ଗେ ୧୫ଟି ବୁଲା କୁକୁର ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଡରିନଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ।

ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା । ୧୫ଟି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ କବଳରୁ ସେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କିଛି ଲୋକ ସେଠାକୁ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କୁକୁରଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କୁକୁରଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଘଟିଥିବ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଆଜି ସକାଳ ପାଖାପାଖି ୬ଟା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏପରି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ମଣିକୋଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରିଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେ । ଏପରିକି କିଛି କୁକୁର ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଡରି ନଯାଇ ସାହସର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ । ତେବେ କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ ହେଁ ଏବେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

Today this incident happend in Chitrapuri hills MIG Manikonda, in this community there are almost 20 stray dogs.many kids got bitten be these dogs this year already.maintainence wont take any action. Ghmc is anyhow useless in this case. @sudhakarudumula @TheNaveena @TV9Telugu pic.twitter.com/uzmnmLjvt1

— vidyasagarReddy (@Sagarnani909) June 21, 2024