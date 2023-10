ମହିଳା ଆର୍ଚେରୀ ଟିମ୍ ଜିତିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ପଦକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହ୍ୱାଙ୍ଗଝୁଠାରେ ଚାଲିଥିବା ୧୯ତମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସ । ଗତକାଲି ଏକାଦଶ ଦିବସରେ ଭାରତ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ୧୨ଟି ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ତା’ର ପଦକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହାଫଳରେ ଭାରତ ଚଳିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୯ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୩୧ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୩୨ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିବା ସହ ଦେଶର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୮୨ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାତର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦିବସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ତା’ର ପଦକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ମହିଳା ତିରନ୍ଦାଜ ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା, ଅଦିତୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଓ ପରନୀତି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଚାଇଚିଜ ତାଇପେଇକୁ ଫାଇନାଲରେ ୨୩୦-୨୨୮ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଣ୍ଡେନେସିଆକୁ ୨୩୩-୨୧୯ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।

ଆଜି ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଚୀନର ବିନ ଚିଆେଓଙ୍କଠାରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ରେସଲିଂରେ ମହିଳା ଯୁବା କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଅନ୍ତିମ ପଙ୍ଘାଲ ୫୩ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ଫୁଜୀନାମୀ ଅକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ତଥାପି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଭାରତ ପଦକ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍କ୍ୱାଶ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ସୌରଭ ଘୋସାଲ, ମିକ୍ସଡ ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ହରିନ୍ଦର ପଲ ସନ୍ଧୁ ଓ ଦୀପିକା ପାଲିକଲ ଦେଶ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

GOLD MEDAL NO. 19 🔥🔥🔥

Archery: The trio of Jyothi, Aditi & Parneet beat Chinese Taipei 230-228 in Women's Compound Team Final.

82nd medal overall

82nd medal overall

