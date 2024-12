(Video) ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ପଡ଼ିଆ ଦେଲେ ‘ଧୋକ୍କା! ଡାଇମଣ୍ଡ ଡକର ଶିକାର ହେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଧାରଣ ଭାବେ କ୍ରିକେଟକୁ ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଖେଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଏପରି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ନଥାଏ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟଙ୍କର ସହ ଏପରି କିଛି ଘଟିଛି । ସତେ ଯେମିତି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ ଓ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆ ଯେମିତି ଧୋକ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଖେଳାଳି ରନ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ଷ୍ଟମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଲାଇନ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବ୍ୟାଟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଖେଳାଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡକର ଶିକାର ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ।

ଖବର ମୁତାବକ, ମହିଳା ବିଗ୍ ବଶ ଲିଗ (ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଏଲ) ୨୦୨୪ର ଫାଇନାଲରେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ରେନେଗେଡସ ଓ ବ୍ରିସବେନ ହିଟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ୭ ରନରେ ବ୍ରିସବେନକୁ ହରାଇ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏହି ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ମେଲବର୍ଣ୍ଣର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସବ୍ୟାସ ଡିଏଣ୍ଡ୍ରା ଡିଟ୍ଟିନଙ୍କ ସହ ଉପରବାଲା ଏକ ଖେଳ କରିଥିଲା । ୩୩ ବର୍ଷୟ ଡିଟ୍ଟିନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବେ କୌଣସି ବଲ ଫେସ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ରନ୍ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ପିଚରେ ଡିଟ୍ଟନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ଲାଇନ୍ ପାର କରିପାରି ନଥିଲେ ଓ ଡାଇମଣ୍ଡ ଡକର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଡିଟ୍ଟନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଓ ବ୍ୟାଟ୍ ଧୋକ୍କା ଦେଇଥିବା ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

How about that 😳

Deandra Dottin is out without facing a ball in bizarre circumstances! #WBBL10 pic.twitter.com/3aqgl9fWTF

— Weber Women’s Big Bash League (@WBBL) December 1, 2024