(Video) ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ତରଫରୁ ODI World Cup Promo ରିଲିଜ୍: ବିରାଟ-ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ବିଗ୍ ବସ୍ ସୁନ୍ଦରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ବାକି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରୁ ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ । ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପର ଅଫିସିଆଲ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏହାର ପ୍ରୋମୋ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ କରିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜଡେଜାଙ୍କ ସହ ବିଗ୍ ବସ୍ କୁଇନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରୋମୋ ଭିଡିଓରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସେହନାଜ ଗିଲଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୩ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱକପ ଭୂତ ପଶିଛି । ବିରାଟ କୋହଲି, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଦୁନିଆ ଉପରେ କବଜା କରିବାର ନିଶା ଘାରିଛି । ତେବେ ଚଳିତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପର ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟନର ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ହାତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋମୋ ରିଲିଜ କରିଛି । ଏଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ସେହନାଜ ଗିଲଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏକ ମଜାକିୟା ଅନ୍ଦାଜରେ ଏହି ଭିଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର ପସନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

Jabse 2023 shuru hua hai tabse hum par #WorldCupKaBhootSawar hai! 🤩@ImVkohli, @imjadeja & team are obsessed with the quest to take on the world!

Ready to cheer India to their 3rd title?

Tune-in to #WorldCuponStar

October 5th onwards | Star Sports Network#Cricket #CWC23 pic.twitter.com/arXsoaXgmY

— Star Sports (@StarSportsIndia) September 18, 2023