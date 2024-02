(Video) ଡେୟରୀ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟରୁ ବାହାରିଲା ପୋକ: ଖବର ଭାଇରାଲ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଦେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ, ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଡ୍ରେସ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସରଞ୍ଜାମ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ୟାଡବରୀ ଡେୟରୀ ମିଲକ ଚକୋଲେଟ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପୋକ ବାହାରିଥିଲା ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥିତ ଏକ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡେୟରୀ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ କିଣିଥିଲେ । ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉକ୍ତ ଚକୋଲୋଟରୁ ପୋକ ବାହାରିଥିଲା । ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ‘ଫେବୃଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ସେ ଉକ୍ତ ୪୫ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଉକ୍ତ ଚକୋଲୋଟ କିଣିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଉକ୍ତ ଚକୋଲେଟରୁ ପୋକ ବାହାରିଥିଲା ।’

ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଚକୋଲେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯାଇ ପୀଡ଼ିତ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଚକୋଲୋଟ୍ କ୍ରୟ ବାବଦରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାୟର କରିବା ସହିତ ଡେୟରୀ ମିଲ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗ୍ରେଟର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ (ଜିଏଚଏମସି)ଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ ।

Found a worm crawling in Cadbury chocolate purchased at Ratnadeep Metro Ameerpet today..

Is there a quality check for these near to expiry products? Who is responsible for public health hazards? @DairyMilkIn @ltmhyd @Ratnadeepretail @GHMCOnline @CommissionrGHMC pic.twitter.com/7piYCPixOx

— Robin Zaccheus (@RobinZaccheus) February 9, 2024