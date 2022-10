ହଲିଉଡରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହିଲେ WWE ସୁପରଷ୍ଟାର ଦି ରକ୍

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଦୁଇ ଟିମ୍ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ(MCG)ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥତିରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଅନେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମି ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ଡ୍ୱେନ୍ ଜନସନ(ଦି ରକ୍) ଏହି ମହାମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଜନସନ, WWE ରେ ଦି ରକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପ୍ରସାରଣକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ବ୍ଲାକ୍ ଆଡାମ’ର ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସେୟାର କରିଥିବା ଏକ ପ୍ରୋମୋରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଷୟରେ ହଲିଉଡ୍ ଆଇକନ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରମୋରେ ରକ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହା କେବଳ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହା ହେଉଛି ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ଟାଇମ।

