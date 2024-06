(Video)‘ତୁମେ ଏ ଜନତାଙ୍କୁ ଜାଣ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ…’, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିଜେପିର ପରାଜୟ ପରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ଭିଡିଓ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଜେପିର ହାରକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅଯୋଧ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଫୈଜାବାଦ ଲୋକସଭା ସିଟ୍‌କୁ ନେଇ ହିଁ ହେଉଛି । ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍‌ଘାଟନ ପରେ ବିଜେପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବଡ ବିଜୟ ନେଇ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହିଁ ବିଜେପିକୁ ବଡ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଲା । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୀତି ବିଶ୍ଲେଷକଙ୍କ ସହ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବି ଏହି ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିବାରେ ଲାଗିିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପରାଜୟର ବହୁ କାରଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହାସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଜନତା ବି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟିଭି ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣର ଏକ କ୍ଲିପ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜନତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଓ କହୁଛନ୍ତି ଜତନାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ।

ये मेरी अपनी निजी राय है। बहुत लोगों को ये पसंद नही आएगा लेकिन फिर भी अपनी बात रख रहा हूँ।

फैजाबाद पर ज्ञान पेलने वाले की पब्लिक को कुछ मत बोलो, परेशान था पब्लिक लल्लू सिंह से, मुआवज़ा नही मिला, आरक्षण पे बयान और भी बहुत कुछ….

There can't be any justification for giving… pic.twitter.com/RA5VrhZlgQ

