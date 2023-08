ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାପା ହେଲେ ଯୁବରାଜ ସିଂ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣାଇଲେ ଏହି ଖୁସି ଖବର

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଯୁବରାଜ ସିଂ ପତ୍ନୀ ହାଜେଲ କିଚଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖବରଟି ସେୟାର ହେବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଜଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯୁବରାଜ ସିଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମର ଛୋଟ ରାଜକୁମାରୀ ଆରାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଆମ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଦ୍ରାହୀନ ରାତି ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଛି । ଯୁବରାଜ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରି ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିବାବେଳେ ହାଜେଲ କିଚ ପୁଅ ଓରିଅନ କିଚ ସିଂଙ୍କୁ ଧରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ସମୟ ତଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ସେୟାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଇକ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

Sleepless nights have become a lot more joyful as we welcome our little princess Aura and complete our family ❤️ @hazelkeech pic.twitter.com/wHxsJuNujY

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) August 25, 2023