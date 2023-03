ଜାକିର ନାୟକଙ୍କୁ ଓମାନରୁ ଧରି ଭାରତ ଅଣାଯିବ, ଜାଲ ବିଝାଇ ବସିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥା!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିବାଦୀୟ ଇସଲାମିକ ପ୍ରଚାରକ ତଥା ପଳାତକ ଭାରତୀୟ ଜାକିର ନାୟକଙ୍କୁ ଓମାନରୁ ଧରି ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ରୁ ନାୟକ ଓମାନ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଗୁପ୍ତଚର ଏଜେନ୍ସିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଶୀର୍ଷ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ଓମାନରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ତୃତା ଦେବାକୁ ନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘କୁରାନର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା’ ଓମାନର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩, ରମଜାନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସୁଲତାନ କାବୁସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଭବିଷ୍ୟ‌ଦ୍‌ବକ୍ତା ମହମ୍ମଦ – ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା’ ଥିମ ଉପରେ ରହିଛି।

"We have a very good relation with Middleast and West Asia and Zakir Naik is a fugitive. We must try every diplomatic channel to get him back": Defence expert Major Gen (R) Siwach #Exclusive input: @manojkumargupta pic.twitter.com/tZF0o9NlvL

— News18 (@CNNnews18) March 21, 2023