ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଜିମ୍ବାୱେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ମାଟିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଧୁଳି ଚଟାଇଲା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜିମ୍ବାୱେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ରେଜିସ୍ ଚକବାବାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ନିଜ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ର ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଶନିବାର ଟାଉନ୍ସଭିଲର ଟନି ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୧୪୧ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରି ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ୧୧ ଓଭର ଏବଂ ତିନୋଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୨-୧ରେ ହାରିବାକୁ ପଡିଛି।

Historic win for Zimbabwe 🙌

Their first ever ODI victory against the hosts in Australia 👏#AUSvZIM pic.twitter.com/Z6gfI0dwSS

— ICC (@ICC) September 3, 2022