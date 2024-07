ଜିମ୍ବାୱେ ଦେଖିଲା ଭାରତର ଅସଲ ରୂପ: ଅଭିଷେକଙ୍କ ‘ଶତକ’ରେ ଜିତିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କମବ୍ୟାକ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଆଇପିଏଲରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏବେ ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ଧୂଆଁଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ଦମଦାର ବୋଲିଂରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଚକମା ଦେଇଛି । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚର ପରାଜୟକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଅଭିଷେକଙ୍କ ଦମଦାର ଶତକ, ଋତୁରାଜଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ । ଏହାପରେ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମୁକେଶ କୁମାର ଏବଂ ଆଭଶେ ଖାନଙ୍କ ଖତରନାକ ସ୍ପେଲ ଆଗରେ ଫେଲ ମାରିଛି ଜିମ୍ବାେଓ୍ବ । ଫଳରେ ୧୦୦ ରନରେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ।

3️⃣ wickets each for @ksmukku4 and @Avesh_6 2️⃣ wickets for Ravi Bishnoi 1️⃣ wicket for @Sundarwashi5

ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଫେଲ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବିଶାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା । ମାତ୍ର ୪୭ ବଲରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରି ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ । ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶତକରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ବିଶାଳ ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚେନ୍ନାଇ ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ୪୭ ବଲରୁ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହ ୭୭ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ନଟ୍ ଆଉଟ ରହିଛନ୍ତି ଋତୁରାଜ । ତେବେ ଇନିଂସ ଶେଷରେ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ମାତ୍ର ୨୨ ବଲରୁ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସହ ୪୮ ରନ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଭାରତ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୨୩୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜିମ୍ବାୱେ ୧୩୫ ରନ୍ କରି ଅଲ ଆଉଟ ହୋଇଛି ।

For his maiden 💯 in his second T20I, Abhishek Sharma receives the Player of the Match 🏆#TeamIndia win by 100 runs and level the series 1️⃣ – 1️⃣

Scorecard ▶️ https://t.co/yO8XjNqmgW#TeamIndia | #ZIMvIND | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/b72Y9LaAiq

— BCCI (@BCCI) July 7, 2024