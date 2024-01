(Video)ବାଇକ ଛାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ କଲେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି: ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ବଏଙ୍କର ଏପରି ଅଦ୍ଭୁଦ କାଣ୍ଡ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଖାଇବା ଡେଲିଭରିର ଚାହିଦା କାହିଁରେ କ’ଣ । ତେବେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରି ମ୍ୟାନ ବାଇକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କେବେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଜୋମାଟୋ ଖାଇବା ଡେଲିଭରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଞ୍ଚଲଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଅଦ୍ଭୁଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ତେବେ ଡେଲିଭରି ବୟଙ୍କର ଏପରି କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅଜବ । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଗିଥିବା ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣଙ୍କ ଏପରି କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ଛି । ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭିଡ଼ ଦେଖି ସେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ବାଇକ ଛାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯୋଗେ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ରାସ୍ତାରେ ଲଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଭରପୁର ମଜା ନେଇଥିଲେ ।

A Zomato delivery agent in Hyderabad’s Chanchalguda area chose to deliver an order on horseback when faced with a long queue at the petrol pump due to a fuel shortage for his bike. @zomato #Hyderabad #Horse #DeliveryBoy #Driverstrike #TruckDriversProtest #Viral #Telangana… pic.twitter.com/h8Q6xFFuQK

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) January 3, 2024