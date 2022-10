କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଉପହାର: ଦ୍ୱାଦଶ କିସ୍ତି ଜାରି କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସାରା ଦେଶର ୧୧ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପିଏମ କିସାନ ସାମନ ନିଧିଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ଟଙ୍କା ଛାଡିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦ୍ୱାଦଶ କିସ୍ତିର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ଲାଭାର୍ଥୀ, ତା’ ହେଲେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍‌ କରି ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରି ପାରିବେ।

ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ୧୧ତମ କିସ୍ତିକୁ ପିଏମ୍‌ ମୋଦି ୩୧ ମେ’, ୨୦୨୨ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ। ମୋଦି ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ରେ ପୁସାସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ କୃଷି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାନ (ଆଇସିଆର)ରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ DBT ଜରିଆରେ ଦ୍ୱାଦଶ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ଓ କୃଷି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଗବେଷକ, ନୀତି ନିର୍ମାତା, ବ୍ୟାଙ୍କର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।

Another instalment of Rs 16,000 crore has been released to crores of farmer families as #PMKisanSammanNidhi, without any interference from middlemen

– PM @narendramodi

1/n pic.twitter.com/GADHrWm4vB

October 17, 2022