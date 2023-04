ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଶିବିରରେ ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ! ଦେଖନ୍ତୁ ଟିମ DCର ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୩ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିବିରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା । ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେ ଦଳର ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ । ଦଳର କୋଚ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ତେବେ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଟିମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଦେଇଛି । ଋଷଭଙ୍କ ୧୭ ନମ୍ବର ଜର୍ସିକୁ ଡଗ୍ ଆଉଟର ଛାତ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କୋଚ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଡଗ୍ ଆଉଟରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଜର୍ସିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଟିମ ମ୍ୟାନେଜେମେଣ୍ଟ ।

Always in our dugout. Always in our team ❤️💙#YehHaiNayiDilli #IPL2023 #LSGvDC #RP17 pic.twitter.com/8AN6LZdh3l

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 1, 2023