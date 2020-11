ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୧୩୪୦ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୧୧।୧୧(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୧୩୪୦କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨,୯୨,୪୭୭ କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

Another 1340 Covid patients have recovered and are being discharged on 11.11.2020

159 from Khordha

106 from Sundargarh

99 from Cuttack

86 from Bolangir

76 from Kendrapara

71 from Bargarh

70 from Nuapada

63 from Puri

56 from Jagatsinghpur

55 from Keonjhar

55 from Mayurbhanj

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) November 11, 2020