ଆସୁଛି କ୍ରିଶ-୪, ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଦେଲେ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ବ୍ୟୁରୋ: ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସୁପର୍ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ କ୍ରିଶ ଏହାର ରିଲିଜର ୧୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରେଖା, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାବେଳେ ରାକେଶ ରୋଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ । ୨୦୦୩ରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ “କୋଇ ମିଲ୍ ଗୟା’ର ସିକ୍ୱେଲ ହେଉଛି କ୍ରିଶ । ଏହା ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ “କ୍ରିଶ-୩’ ମଧ୍ୟ ୨୦୧୩ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନମାନେ ଫିଲ୍ମର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣ ଅର୍ଥାତ କ୍ରିଶ-୪ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁଜ ସଂକେତ ।

ହ୍ରିତିକ କ୍ରିଶର ୧୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ କରିଥିବା ଟ୍ୱିଟରେ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଶ-୪ ଖବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ନେଇ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍…

The past is done .

Let’s see what the future brings. #15YearsOfKrrish #Krrish4 pic.twitter.com/xbp5QzwObF

