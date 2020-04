କେନ୍ଦ୍ରାପଡା,୬ ।୪(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଓଡିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪୦କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ୩୨ ବର୍ଷୀୟ ବୟସ ଯୁବକଙ୍କ ନମୁନାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁବାଇରୁ ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

One 32 years male from Kendrapada who had returned from Dubai on 24 March is confirmed positive for COVID-19.

