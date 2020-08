ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୨୫୦୧ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୨୮ ।୮(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୨୫୦୧ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୭,୮୨୬ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

recovered and are being discharged on 28.08.2020

369 from Khordha

281 from Cuttack

204 from Ganjam

180 from Rayagada

149 from Sambalpur

135 from Nayagarh

132 from Baleswar

107 from Mayurbhanj

102 from Puri

95 from Koraput

71 from Jharsuguda

70 from Bargarh

70 from Bhadrak

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) August 28, 2020