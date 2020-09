କଟକ ସହରରୁ ଆଜି ୨୫୪ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

କଟକ,୧୯ ।୯(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ଆଜି କଟକ ସହରରୁ ମୋଟ ୨୫୪ ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୧୨୧ ଜଣ ସଂଗରୋଧ ଓ ୧୩୩ ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି । କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଟୁଇଟ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

#COVID19 update in Cuttack city (CMC area)

Out of the 465 new COVID19 +ve cases reported today in #Cuttack district, 254 +ve cases belong to Cuttack city (CMC area).

Another 172 recoveries (24 September data) have been reported recently! KUDOS to all doctors & healthcare staff. pic.twitter.com/WAuLCS2tMH

