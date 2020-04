ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆଉ ୨କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୭ା୪(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି । ଏହାସହ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ବତ୍ତର୍ମାନ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବା ୨୧ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାରେ ୬୦ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ଜଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୩୮ଟି ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି ।

As Odisha continues to contain Covid , another two patients, both belonging to Bhubaneswar, have recovered and tested negative for COVID-19. They are being discharged from the hospital.

With these two cases, the total recoveries is 21.

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) April 17, 2020