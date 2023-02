ମାତିଲେ କୁକୁର ; ୪ ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ମାରିଦେଲେ

ହାଇଦ୍ରାବଦ : କୁକୁର କାମୁଡିବାରେ ଜଣେ ବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରବିବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ରାସ୍ତାରେ କୁକୁରମାନେ ୪ ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କଏଦ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ରେ ଦେଖିବାକୁୂ ମିଳିଛି ଯେ ବାଳକଟି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବାବେଳେ ତିନି କୁକୁର ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶଶୁଟିର ପେଟକୁ କୁକୁର ମାନେ କାମୁଡିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଯାହା ତା ପେଟରେ ଜୋର ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମୃତ ଶଶୁଟିର ପିତା ଜଗୁଆଳି ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି।

