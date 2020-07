ଖୁସି ଖବର: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୦୧ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୯ ।୭(ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପ୍ରକୋପ ବଢିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତକର ଖବର । ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୪୦୧ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡିଶାରେ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ୭୪୦୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

15 from Khurdha

14 from Bargarh

14 from Bhadrak

12 from Balasore

10 from Keonjhar

10 from Malkangiri

9 from Jagatsinghpur

7 each from Jharsuguda & Mayurbhanj

6 from Kandhamal

5 each from Nayagarh & Sambalpur

4 from Nabarangpur

3 from Kendrapara

2 from Dhenkanal

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) July 9, 2020