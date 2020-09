ଖୁସି ଖବର: ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୪୦୫୨ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୨୩/୯ (ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ୪୦୫୨ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ୧୫୭୨୬୫କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Another 4052 Covid patients have recovered and are being discharged on 23.09.2020

716 from Khordha

378 from Cuttack

182 from Sundargarh

181 from Puri

164 from Jagatsinghpur

152 from Jajapur

150 from Jharsuguda

146 from Rayagada

138 from Mayurbhanj

129 from Kendrapara

