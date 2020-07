ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ୫ଜିଲ୍ଲା

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୧୦ା୭(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ୫ଟି ଜିଲ୍ଲା । ୫ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଓ ନୟାଗଡ଼ । ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିସହିତ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି ଏହି ୫ଟି ଜିଲ୍ଲା ।

Odisha Govt has approved removal of five districts of Angul ,Boudh , Sambalpur, Deogarh and Nayagarh from LWE affected SRE districts.

This recognises improved security situation in these districts.

Odisha Police is committed to make whole of Odisha LWE free .@CMO_Odisha

— DGP, Odisha (@DGPOdisha) July 10, 2020