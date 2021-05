ଖୁସି ଖବର : ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ୬୧୬୪ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ କେତେ ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର,୪।୫ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର । ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ୬୧୬୪ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୪ ଲକ୍ଷ ୧୦ ହଜାର ୨୨୭କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ତେବେ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ୮୯୩ ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ୭୮୧, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ୫୫୭ ସୁସ୍ଥ, ନୂଆପଡ଼ାରୁ ୪୪୮, କଟକରୁ ୩୪୨,କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ୩୨୦, ବରଗଡ଼ରୁ ୨୯୮ ସୁସ୍ଥ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୨୭୯, ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ୨୨୯, ଗଞ୍ଜାମରୁ ୨୧୬ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ । ଯାଜପୁରରୁ ୧୮୯, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୧୮୦, ପୁରୀରୁ ୧୪୩, ଅନୁଗୁଳରୁ ୧୦୭ ସୁସ୍ଥ, ବାଲେଶ୍ବର ୧୦୧, ବଲାଙ୍ଗିର ୯୮, କୋରାପୁଟ ୯୨, କେନ୍ଦୁଝରରୁ ୮୯ ସୁସ୍ଥ । ଜଗତସିଂହପୁର ୮୭, ଭଦ୍ରକ ୮୬, ନୟାଗଡ଼ ୮୫, ଗଜପତିରୁ ୭୮, ରାୟଗଡ଼ା ୭୦, ସୋନପୁର ୬୨, ଦେବଗଡ଼ ୪୨, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ୩୮ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Another 6164 Covid patients have recovered and are being discharged on 04.05.2021

893 from Khordha

781 from Sundargarh

557 from Jharsuguda

448 from Nuapada

342 from Cuttack

320 from Kalahandi

298 from Bargarh

279 from Sambalpur

229 from Nabarangpur

216 from Ganjam

— H & FW Dept Odisha (@HFWOdisha) May 4, 2021