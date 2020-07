ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ଲାଗିଲା ୭୫ ଫୁଟ ଲମ୍ବାର ଜୀବ, ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ରୀ ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କୌତୁହଳ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିନଥାଉ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥାଉ । ସେହିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏବେ ଏକ ଜୀବର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।

VIDEO: Giant dead whale washes up on Indonesian beach

A giant 23 metre (75 foot) whale washes up in Indonesia – it is unclear how it died pic.twitter.com/XQrmkuJYMR

— AFP news agency (@AFP) July 23, 2020