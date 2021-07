ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କଲେ ମିଳୁଛି ୯୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍, ଏପରି ଉଠାନ୍ତୁ ଲାଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କରୋନା କାଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିଭିନ୍ନ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି । ଫଳରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ରିହାତି ଏବଂ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ୮୩୪ ଟଙ୍କା ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଦମଦାର ଅଫର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ତିନୋଟି ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇବେ।

ପ୍ରକୃତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (ଆଇଓସିଏଲ) ଟୁଇଟ କରି ପେଟିଏମ୍ ଅଫରର ବିବରଣୀ ସେୟାର କରିଛି । ପେଟ୍ରୋଲିୟମ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ପେଟିଏମରୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ଉପରେ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପେଟିଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ କରି ନଥିବେ ସେମାଲେ ଏହି ଅଫରର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।

Get up to ₹900 cashback while booking your #Indane LPG refill on @Paytm. Book now: https://t.co/4xn4H7wD7R. Terms & Conditions Apply. #LPGBooking pic.twitter.com/qcd9o0ZjwR

— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) July 25, 2021