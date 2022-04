ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି ନାସାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ କି ପୃଥିବୀ ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସିଛି ନାସାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ । ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ ବିପଦ ମାଡି ଆସୁଥିବା କହିଛି ନାସା । ଆଉ ଏହି ବିପଦର ନାଁ ବର୍ଣ୍ଣାଡନେଲି-ବର୍ଣ୍ଣଷ୍ଟେନ(ମ/୨୦୧୪ ଟଘ୨୭୧) । ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏହି ବିଶାଳ ଧୂମକେତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି । ୧୨୮ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଧୂମକେତୁ ୟୁ ଏସ୍ ର ରଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବି ବଡ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ନ୍ୟକ୍ଲିୟସ ଅନ୍ୟ ଧୂମକେତୁ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୫୦ ଗଣ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏହା ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହବଲ ସ୍ପେସ ଟେଲିସ୍କୋପ ଏହି ବିଶାଳ ଧୂମକେତୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା କହିଛି ନାସା ।

ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ମତ ଭୟକୁ ଆହୁରି ଦୁଇ ଗୁଣିତ କରି ଦେଉଛି । ଯଦି ଏହି ଧୂମକେତୁ ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହୁଏ । ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କଣ ହେବ ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ । ହଁ, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ । ଧୂମକେତୁର ଆକାର, ବେଗ ଏବଂ ଏହାର କମ୍ପୋଜିସନ । ଏହି ୩ଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ନାସା ଦେଇଛି ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଂକେତ । ପୃଥିବୀ ସହ ଧକ୍କା ହେଲେ ଏହା ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣରେ ପୃଥିବୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରି ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି ଏହି ବିଶାଳ ଧୂମକେତୁ ।

Comet Bernardinelli-Bernstein takes about 3 million years to circle the sun in a highly elliptical orbit. https://t.co/qZmLHBg3QS

