ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ: ଧମକ ଦେଇ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଯୌନ ଶୋଷଣ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଛି ଏକ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା । ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀ ଲଭ୍ ଜିହାଦର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଯୁବକ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଶାରୀରକ ଶୋଷଣ କରିବା ସହିତ ମାରପିଟ୍ କରିଥିବା ନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିଫ୍ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ସହିତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବିଶେଷ ସମୁଦାୟର ସବୀର ଖାନ ନାମକ ଯୁବକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଯୌନ ଶୋଷଣ କରିଆସୁଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୀରଙ୍କ ବାପା ଓ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ନେଇ ପୀଡ଼ିତା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଯୁବକ ସବୀର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଗଲେ ସେ ଚିଠିରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମାତା-ପିତାଙ୍କୁ ଜେଲ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସବୀର କହିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସବୀର ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଯୁବତୀ ଜାଣିଥିଲେ ।

ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ବିବାହ ପରେ ସେ ଅଚାନକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ୩ ବର୍ଷ ଧଣି ଶାରୀରିକ ଶୋଷଣ କରିଥିଲା ଓ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ସୀମା ଟପିଯାଇଥିଲା । ସେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ । ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିଲେ । କିଛିଦିନ ତଳେ ଯୁବକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଭଉଣୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘର ମାଲିକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

SHOCKING NEWS 🚨 Sabir Khan allegedly forced a Hindu girl to eat beef in Indore & kept her hostage for over three years.

Girl has filed police complaint.

Sabir Khan even used to pressurise her EVERYDAY to convert to Islam as per complainant.

She said Sabir Khan kept r@ping her… pic.twitter.com/1zKFj5lZWi

— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) April 28, 2024