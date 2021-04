ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ସେଓ, ଡେଲିଭେରୀରେ ଆସିଲା ଆପଲ୍ ଫୋନ୍

ୟୁକେ, ୧୮ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଥାଉ ତାହା ହଠାତ୍ କିପରି ହୋଇଯାଏ । ତାହା କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି । ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଆମେ ବେଳେ ଅନେକ କିଛି ଜୀବନରେ ପାଇଥାଉ । ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁ ତାହା କେତେବେଳେ ଯେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ । ସେହିଭଳି କିଛି ଘଟିଛି ୟୁକେର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ । ୟୁକେର ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ ରୁ ସେଓ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ହେଲେ ଡେଲିଭେରୀରେ ସେଓ ସହିତ ଏକ ଆପଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା । ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଘଟଣା ।

A big thanks this week to @Tesco & @tescomobile. On Wednesday evening we went to pick up our click and collect order and had a little surprise in there – an Apple iPhone SE. Apparently we ordered apples and randomly got an apple iphone! Made my sons week! 😁 #tesco #substitute pic.twitter.com/Mo8rZoAUwD

— Nick James (@TreedomTW1) April 10, 2021