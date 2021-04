ମୋଦୀଙ୍କୁ ମନମୋହନଙ୍କ ଚିଠି, ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୧୮ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର) : ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇପାରୁନି । ତେଣୁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସେ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ସେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ କରୋନା ଟୀକାକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏହି ଚିଠିରେ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀକୁ କେତେ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି । ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରିବୁ । ତେବେ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଟିକା ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ସମୟରେ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିବେ । ଏଥିସହିତ ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, କରୋନା ଟିକାର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।

Former PM Dr Manmohan Singh writes PM Narendra Modi, "The key to our fight against COVID19 must be ramping up the vaccination effort. We must resist the temptation to look at the absolute numbers being vaccinated, and focus instead on the percentage of the population vaccinated" pic.twitter.com/OiDXnngIJ8

— ANI (@ANI) April 18, 2021