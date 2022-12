Video: ଫୁଟୁଥିବା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଛିଡ଼ାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି; ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଥରି ଯିବ ଛାତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରକୃତି ଦୁନିଆକୁ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ସଜାଇଛି । ଦୁନିଆରେ ଏପରି ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ରହିଛି ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ରହିଛି ତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପାହାଡ଼ ମାନଙ୍କରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଆଉ କିଛିି ସ୍ଥାନରେ ବରଫର ଥଣ୍ଡା ରହିଛି ତ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମରୁଭୂମିର ଉତ୍ତାପ ରହିଛି । ଏହା ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛିର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଏପରି ରହିଥାଏ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଭୟାନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଆପଣ କେବେ ଅଗ୍ନିର ନଦୀ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପାରିବେ ଯେ ଅଗ୍ନିର ନଦୀ ଅଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉଦଗୀରଣର ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ନିଆଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟଭୀତ ହେବ । ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ବି ରହିବା ଏହା ଆମକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବ ।

ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏହା ନିକଟକୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯାଇଥାଏ ଏହା ତାକୁ ପୋଡି ପାଉଁଶ କରି ପକାଏ । କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଲାଭା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଡ୍ରେସ ବିନା ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ସମଗ୍ର ଲାଭାର ସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି । ଫୁଟୁଥିବା ଲାଭାର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥାଏ । ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ କିପରି ଏହା ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଟୁଥିବା ଲାଭା ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ସତ କି ନୁହେଁ ତାହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

What it looks like at the edge of a lava ocean 😳 pic.twitter.com/XeMhIrLolx

— OddIy Terrifying (@OTerrifying) December 24, 2022