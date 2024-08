NCRB ରିପୋର୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ: ଭାରତରେ ପ୍ରତି ୧୬ ମିନିଟରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନିକଟରେ କୋଲକାତାର ଆର.ଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଛି । ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।

କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।

ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦୟତା’, ‘ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପହରଣ ଓ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ’, ‘ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ’ ଏବଂ ‘ବଳାତ୍କାର’ ଭଳି ମାମଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।

ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି 16 ମିନିଟରେ ଭାରତର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ବଳାତ୍କାରର ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ।

ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପରାଧର ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି: ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର

ଏନସିଆରବି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ 2022 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ 4,45,256 ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ 51 ଟି ମାମଲା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଆକଳନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଟେ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅପରାଧକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

ପୋଲିସ୍ ଦ୍ଵାରା ମାମଲା: ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା

ଅପରାଧର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଛି

ଅପରାଧର ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହାର (%) ବିଚାରାଧୀନ ମାମଲା ହାର (%)

ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟଦାର ଅପମାନ 85.2 36.6

Insult to Modesty

ବଳାତ୍କାର ସହିତ ହତ୍ୟା 84.5 38.8

Murder with Rape

ମହିଳାଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟଦା ଉପରେ 83.7 25.6

Assault on Modesty

ବଳାତ୍କାର 77.9 23.9

Rape

ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା 67.8 28.5

Attempt to Commit Rape)

କୋର୍ଟ ଦ୍ଵାରା ମାମଲା: ଦୋଷ ହାର

ଅପରାଧ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ :

ଅପରାଧର ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡର ହାର (%)

ବଳାତ୍କାର ସହିତ ହତ୍ୟା 69.4

ବଳାତ୍କାର 27.4

ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ 25.6

ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା 20.1

ବଳାତ୍କାର ସହିତ ହତ୍ୟା 18.5

ରାଜ୍ୟରେ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା

2022 ମସିହାରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 31,516 ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 16 ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡିକ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ:

ରାଜସ୍ଥାନ: 5,399 ମାମଲା

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: 3,690 ମାମଲା

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: 3,029 ମାମଲା

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର: 2,904 ମାମଲା

ଆସାମ: 1,113 ମାମଲା

