UIDAI ଜାରି କରିଲା ନୂଆ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଗ୍ରାହକ ଏବେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ ଆଧାରକାର୍ଡର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଧାର କାର୍ଡର ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (UIDAI) ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଭଏସ୍ ରେସପନ୍ସ (IVR) ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଯାହା ଦିନରାତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନାମଲେଖା କିମ୍ବା ଅପଡେଟ୍ ସ୍ଥିତି,ପିଭିସି କାର୍ଡ ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAI ର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୯୪୭ କୁ କଲ କରିପାରିବେ।

UIDAI ଟୁଇଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘UIDAI ଦ୍ୱାରା IVRS ଉପରେ ନିର୍ମିତ ନୂତନ ସେବାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ । ଅଧିବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମଲେଖାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ପିଭିସି କାର୍ଡ ସ୍ଥିତିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏସଏମଏସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ UIDAI ର ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ୧୯୪୭, ୨୪ × ୭ କୁ କଲ କରିପାରିବେ ।

Experience new services built on #IVRS by UIDAI.

Residents can call the UIDAI toll-free number 1947, 24×7 to find out their Aadhaar enrollment or update status, PVC card status or to receive information via SMS.@GoI_MeitY @mygovindia @PIB_India @_DigitalIndia pic.twitter.com/PRs06Qi010

