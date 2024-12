ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଆପ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏହାର ୩ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି । ଆପ୍ ନଜଫରଗଡ଼ ଆସନରୁ ତରୁଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଚୟନ କରିଛି । ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ବତନ ଆପ୍ ନେତା କୈଳାଶ ଗେହଲଟ୍ ଏହି ଆସନରୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପ୍ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି | ସୋମବାର ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ୧୭ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଇଛି । ୨୦୨୦ ନିର୍ବାଚନରେ ​​୭୦ ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୬୨ ଟି ଜିତିବା ପରେ ଦଳ ନିଜର ଗଡ଼ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଛି । ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକାକୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ନେଇ କେଜ୍ରିୱାଲ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁବାର କଂଗ୍ରେସ ଏଆଇସିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି ବୈଠକ କରିଥିଲା । ଦଳର ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆପ୍ ଦଳ ଭାରତ ବ୍ଲକର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ଇଇଚ ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କଂଗ୍ରେସ ସହ କୌଣସି ମେଣ୍ଟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ।

