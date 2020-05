ଜାଲ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ , ନଚେତ ଚୋରି ହୋଇପାରେ ଡାଟା

ଭୁବନେଶ୍ୱର, ୬ା୫(ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର): ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ । ଜାଲ୍ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ନେଇ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି । ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ପାଇଁ ମେସେଜ ଆସିଲେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡାଉନଲୋଡ଼ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛିି । ଏହାସହ ମେସେଜରେ ଆସିଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ତୁରନ୍ତ ଡିଲିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଡାଟା ଚୋରି ପାଇଁ ଏହିପରି ଜାଲ ବିଛାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ । ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ନେଇ କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସେତୁ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Cyber Security Alert relating to fake #ArogyaSetuApp . All are advised to kindly note.@SarangiSudhansu @odisha_police @anupkumarsahoo @dcpbbsr @DCP_CUTTACK @sagarika_nath pic.twitter.com/j4UMnIpZJ0

— COMMISSIONERATE POLICE (@cpbbsrctc) May 6, 2020