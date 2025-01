‘ଏଲିଅନ୍…’, ଆକାଶରେ ଏକ ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ, Video ପୋଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଇଚଇ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି କିଛି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜବ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଏଲିଏନ୍ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି । ପୁଣିଥରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ଚକିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନବ ପରି ଜୀବମାନେ ମେଘ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓ ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଜଣେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭରେ, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ଦୁଇଟି ଜୀବ ମେଘ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଏବଂ ଏହିପରି ଅଧିକ ଆକୃତି ଦେଖାଯାଏ ।

ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି: ପାରାସାଇକୋଲୋଜି ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ମିରା ମୋର୍ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି । କେତେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଏଲିଅନର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି କହୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ।

A passenger on a commercial airline captures what appears to be multiple beings standing on cloud cover, what is going on?#theparanormalchic #alien #airline #paranormal #ufo #fyp pic.twitter.com/CARF6XFGxD

— Myra Moore- The Paranormal Chic (@t_paranorm_chic) December 30, 2024